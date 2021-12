Natale e Capodanno al Mi View: le proposte con “Vista Milano”

17 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Milano, 17 dicembre 2021 - Natale e Capodanno si trasformano in un'esperienza unica di gusto al Mi View Restaurant. Il ristorante legato ad Artigiano in Fiera, in cima alla Torre WJCdi Milano (viale Achille Papa 30), è stato da poco inserito nella nuova Guida Michelin 2022 e presenta i menù per la Vigilia del 24 dicembre, per il pranzo del 25 dicembre e per la serata di San Silvestro il 31 dicembre.

Il primo percorso proposto dall'Executive Chef Cristian Spagnoli è quello della serata della Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, e comprende “L'insalata delle feste”, a base di polpo, capitone, cetriolo al gin e Portulaca, l'antipasto “Tra mare e terra”, rappresentato da una noce di capasanta con cavolfiore e tartufo bianco. Quindi “Il risotto dell'attesa”, un Carnaroli mantecato alle bollicine, essenza di mostarda, grue di cioccolato e bufala affumicata. E ancora: “Lo scrigno pregiato”, che corrisponde al filetto di manzo in crosta e purea di patate. Infine, il dessert è “Bianco Natale”, una bavarese al cioccolato Ivoire, vaniglia, cocco rapè, yogurt.

Il secondo percorso è quello del Pranzo di Natale di sabato 25 dicembre, dedicato alla tradizione. Si parte con “Il ritorno alla convivialità”, ovvero un'insalata di gallina e lingua, purea di patata arrostita e bagnetto verde. Quindi “L'immancabile”, un primo piatto a base di Carnaroli acidulato, caprino montato all'alloro, capitone affumicato. Si passa poi alla “Pasta della tradizione” con cappelletti in brodo ristretto di cappone. Non mancherà “Il gran bollito misto di carne”, con cappello del prete, cappone, zampone, testina e le loro quattro salse. A chiudere un doppio dessert: il “TiraMiView Red Passion”, a base di ananas caramellato, vaniglia, passion fruit, lichti, e il panettone artigianale con salsa Aurum.

Per la sera di San Silvestro, infine, la serata sarà denominata “Viziarsi a Capodanno” e ripercorrerà i sette peccati capitali idealizzati in altrettanti piatti: la “Superbia” sarà persico spigola, ‘nduja, passion fruit e salsa al curry, la “Lussuria” uno zabaione soffiato, astice e salsa barbecue, “Invidia” come gambero in tempura, vongole, arance e soia al miele, “Avarizia” come animella, fagiolo bianco del Collemaggio e yuzu. E ancora: “Accidia” (Carnaroli all'alloro, acidità di lampone e salsa di caprino all'orzo), “Ira” (Pluma iberica e caffè), “Gola” (Mela cotogna, crema inglese al Vermouth “Dopo teatro”, gelato al fico d'India). A mezzanotte la sorpresa per tutti sarà il panettone artigianale con salsa Aurum, cotechino e lenticchie. L'intrattenimento musicale sarà a cura di Sonia Voice & Team.

Tutte le esperienze di degustazione possono essere ulteriormente esaltate grazie agli abbinamenti di Monica Angeli, la Maitre Sommelier che proprio per le festività di fine anno accoglie gli ospiti con eleganza e competenza relativa alla conoscenza dell'universo enologico.

Mi View Restaurant, ai fini di tutelare al meglio la salute dei propri clienti, ha adottato anche un sistema di sanificazione ad ozono come presidio naturale per la sterilizzazione della cucina e della sala. L'accesso al ristorante è consentito ai soli possessori di Green Pass “rafforzato”, come da normative anti-Covid vigenti.

Per prenotazioni: [email protected] - 02.78.61.27.32 – miview.it

Parcheggio serale riservato e custodito alla base della Torre WJC (viale Achille Papa 30, Milano)