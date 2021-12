Lombardia: Consiglio regionale approva riordino Protezione Civile (2)

17 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - La proposta di legge disciplina il piano regionale di protezione civile e la sua composizione, prevedendo due parti: la prima generale sull'analisi multirischio, la seconda settoriale articolata in singoli piani approvati da Regione Lombardia. Tra i piani settoriali inseriti nella proposta di legge spicca quello sulla prevenzione del rischio di incendio boschivo che introduce l'addestramento di personale altamente qualificato e l'inserimento di gruppi speciali.

Il lavoro in aula ha consentito l'approvazione di numerosi emendamenti a firma di consiglieri della maggioranza con l'obiettivo di migliorare un testo oggetto di un ampio confronto anche in commissione. In particolare, con un emendamento a firma Gabriele Barucco (Fi) sono state ampliate le tipologie di rischio, precisando le priorità dei rischi specifici previsti in Lombardia.

Approvati anche ordini del giorno proposti dai gruppi di Pd e Cinque Stelle: due a firma di Marco Degli Angeli (M5S) con impegni per individuare nuove risorse per la formazione del personale e per chiedere il rafforzamento delle funzioni di coordinamento del volontariato insieme a opportuni fondi per le Province, un altro emendamento, proposto dal presidente della commissione Ambiente Riccardo Pase (Lega) a sostegno della copertura assicurativa del personale volontario, e due a firma di Carlo Borghetti (Pd) e altri consiglieri del Pd a favore dell'incremento del personale delle Province dedicato all'applicazione della legge nonché a sostegno del coordinamento delle funzioni decisionali.