Innovazione: Foolfarm e Italo Treno lanciano 'Hackathon new mobilities' (2)

(Adnkronos) - Le idee vincitrici verranno ora valutate da Mobilize per un eventuale percorso di messa a terra e sviluppo di nuove startup, avviando un percorso di Corporate Venture Building che possa trasformare le idee in nuove realtà con protagonisti i propri dipendenti nel ruolo di startupper e imprenditori. L'hackathon 'New Mobilities' ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani del Gruppo Renault a pensare diversamente e a trovare soluzioni per la nuova mobilità del futuro, basata non più sulla proprietà dell'auto, bensì sul suo utilizzo.

"Lo sviluppo della mobilità alternativa e sostenibile è la missione di Mobilize, lo riteniamo contemporaneamente una responsabilità, una necessità ed una grande opportunità" afferma Edmondo Pietranera, Head of Mobilize Italia.

Marco De Angelis, Direttore Vendite di Italo, ricorda infine che "Italo sostiene da sempre iniziative e realtà sostenibili, che portano avanti idee innovative e che valorizzino i giovani. Abbiamo messo a disposizione i nostri treni per questo evento, perché crediamo in un futuro in cui la mobilità sia sempre più condivisa, intermodale e multimodale, divulgando ancora una volta il nostro messaggio green. Siamo orgogliosi di avere in flotta treni all'avanguardia, di nuovissima generazione e costruiti con materiali riciclabili al 98%".