Grosseto: 77enne minaccia di far esplodere la casa, i carabinieri lo bloccano

17 dicembre 2021 a

a

a

Grosseto, 17 dic. - (Adnkronos) - Minacciava di far esplodere il proprio appartamento, ma i carabinieri lo hanno bloccato e affidato alle cure dei sanitari del 118. E' accaduto questa mattina a Orbetello (Grosseto), in un'abitazione nella frazione di Chiarone. Un uomo di 77 anni, in stato di agitazione, minacciava di far esplodere la casa.

I carabinieri si sono avvicinati, e con le dovute precauzioni hanno fermato il 77enne che non si è rivelato aggressivo. È stato quindi possibile accedere all'interno dell'appartamento per un sopralluogo inisieme ai vigili del fuoco: l'uomo aveva tre bombole di gas: una per la cucina, una per il riscaldamento e una terza di scorta.

Le bombole risultavano regolarmente chiuse, né presentavano segni di manomissione. Messa comunque in sicurezza l'abitazione, l'uomo è stato quindi visitato dai sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato all'ospedale di Orbetello, dove è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria.