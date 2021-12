Green Pass: Iv, 'giusto Parlamento come altri luoghi di lavoro'

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Contenti che l'appello cautelare presentato da Sara Cunial contro l'obbligo del certificato verde per accedere a Montecitorio sia stato rigettato. Per il Parlamento valgono le stesse regole di tutti i luoghi di lavoro. Il Green pass è uno strumento di sicurezza e libertà”. Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito della decisione con cui il Collegio d'Appello della Camera ha bocciato il ricorso presentato contro l'obbligo di Green pass per accedere a Montecitorio dalla deputata Sara Cunial.