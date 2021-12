Green Pass: Ceccanti, 'saggia decisione Camera, sì a certificato verde a Montecitorio'

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "E' saggia e convincente la definitiva decisione sul green pass alla Camera stabilita con l'ordinanza di oggi del collegio di appello di Montecitorio". Così Stefano Ceccanti del Pd.

"Giustamente l'ordinanza fa anche riferimento a quanto disposto dalla Corte costituzionale che non si è limitata a una generica inammissibilità, ma che ha già puntualmente rilevato, nel comunicato stampa che precede la sua ordinanza, come non si possa riscontrare con l'adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati nessuna evidente lesione di prerogative parlamentari. C'è quindi piena coerenza tra collegio d'appello e la giurisprudenza costituzionale costante del periodo di pandemia, a cominciare dalla sentenza 37/2021 sulla Val D'Aosta".