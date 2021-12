Droga: blitz arresto ultras Milan, indagine preso il via da tentato omicidio Anghinelli

17 dicembre 2021 a

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - E' partita dopo il tentato omicidio di Enzo Anghinelli a Milanol'indagine che ha portato nelle prime ore della mattinata nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza-Brianza, la Polizia di Stato ha trarre in arresto, in esecuzione di misura cautelare emessa dal Gip di Milano, a seguito di richiesta del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano Leonardo Lesti e attività coordinata dal Procuratore Aggiunto Laura Pedio, otto persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; tra queste alcuni ultras e appartenenti alla Curva Sud.

Tre indagati sono stati associati alle competenti Case Circondariali, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. L'attività investigativa condotta dai poliziotti della Sezione Omicidi della Squadra Mobile ha preso il via proprio a seguito del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, ferito alla testa con un colpo di pistola lo scorso 12 aprile 2019, mentre transitava in via Cadore. Nel corso delle indagini era emerso il coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti di M. F., ultras di Curva Sud, già sottoposto al provvedimento amministrativo del Daspo, già arrestato dalla Squadra Mobile a marzo 2020: fermato mentre scendeva da un'auto nella quale era presente un doppio fondo e in possesso di 300 grammi di marijuana, gli erano stati sequestrati altri 4,5 Kg di droga e 9mila euro in un'abitazione a Capriano (MB).