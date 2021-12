Covid: Figliuolo, 'Toscana sta facendo campagna vaccinale straordinaria'

17 dicembre 2021 a

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "La Toscana sta facendo una campagna vaccinale straordinaria. E' partita come un diesel e poi ha accelerato, quasi il 90% delle persone vaccinate". Lo ha sottolineato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, oggi a Firenze dove ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer, hub vaccinale anti Covid per i bambini fragili della fascia di età tra 5 e 11 anni.