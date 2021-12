Bergamo: donna travolta e uccisa da treno nella stazione di Romano di Lombardia

17 dicembre 2021 a

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Una donna è morta, travolta da un treno in transito nella stazione di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8, per cause ancora da accertare. Non sono ancora note l'identità e l'età della donna. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche e un'ambulanza.