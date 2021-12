Ambiente: Casellati, ‘giovani decisivi per vera rivoluzione culturale'

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic (Adnkronos) - Le questioni del cambiamento climatico e della cultura della sostenibilità sono “i temi decisivi con i quali, nel presente e nel futuro, dovremo misurare e mettere alla prova la nostra capacità di realizzare davvero quella transizione ecologica non più rinviabile”. Lo ha detto Elisabetta Casellati in un messaggio alla conferenza ‘Generare scienza transdisciplinare e sviluppo sostenibile: il ruolo dei giovani'.

“Dare solide basi scientifiche al cambiamento che si dovrà attuare in tutte le articolazioni del sapere diventa dunque un obiettivo prioritario -ha spiegato la presidente del Senato-. Così come occorre una riflessione approfondita sul ruolo dei giovani, valorizzandone il decisivo contributo per quella che dovrà essere una vera e propria rivoluzione culturale”.