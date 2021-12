Afghanistan: lunedì conferenza stampa Pd con Letta su raccolta fondi

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 16.30 nella sede nazionale del Partito democratico, si terrà la conferenza stampa sull'esito della raccolta fondi destinata all'emergenza in Afghanistan. Si tratta della sottoscrizione straordinaria “Insieme per il popolo afghano” lanciata nello scorso agosto dal Pd tra militanti, circoli e parlamentari dopo i drammatici eventi che hanno coinvolto gli afghani e volta a raccogliere fondi per le Ong rimaste a lavorare in Afghanistan (Emergency, Croce rossa internazionale, Nova Onlus, Cisda e Pangea).

Interverranno il segretario del Pd Enrico Letta, Lia Quartapelle, responsabile Europa, affari internazionali e cooperazione per lo sviluppo, Cecilia D'Elia, responsabile Politiche per la parità e portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche e Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd. Saranno presenti anche le associazioni beneficiarie. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd e su Radio Immagina.