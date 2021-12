Scuola: 'bus fantasma e continuamente in ritardo in classe', le denunce da Roma a Milano** (2)

17 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Milano: "Lo z183 al pomeriggio è sempre in ritardo e negli ultimi giorni non è nemmeno doppio", denuncia un papà. "Mia figlia sta tornando con il treno perché l'autobus non é passato, ma non si può pagare l'abbonamento per il pullman e tornare in treno....non ho parole", scrive un altro genitore in una chat di classe. "Infatti, ieri i ragazzi abbandonati alle fermate, assurdo", replica una mamma di Arese, in provincia di Milano. "Io sapevo che è successo per mancanza di personale! Non esiste ... Grazie di cuore al genitore che ha gentilmente riaccompagnato Ambra ad Arese. Purtroppo ieri né io né mio Marito potevamo perché entrambi in ufficio ed impossibilitati ad uscire. A buon rendere! Ma é impensabile andare avanti così".

Il disservizio trasporti e la condanna al ritardo degli studenti dalle chat passa ai comitati scolastici. Nel verbale del Comitato genitori del liceo Primo Levi di Bollate, in provincia di Milano visionato dall'Adnkronos, si legge: "Occorre fare pressione sul Sindaco come scuola affinché abbia presente il problema; ed è necessario proporre all'Istituto di essere più flessibile sui ritardi degli studenti, che effettivamente sono impattati da questa situazione. Si ricorda che i ragazzi per non disturbare la lezione devono attendere l'ora successiva e che c'è un numero massimo di ritardi all'anno, che stanno già superando e che potrebbe impattare sul voto di condotta". E' solo un esempio.

(di Roberta Lanzara)