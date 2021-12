Quirinale: la Casa degli italiani nelle case degli italiani, da oggi la visita virtuale del Palazzo**

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Era noto che Papa Paolo quinto assisteva alla Messa nella Cappella Paolina in forma privata senza essere visto dalla finestra di un oratorio ricavato nello spessore che divide la Cappella dall'appartamento pontificio? O che Gregorio sedicesimo si divertiva ad accompagnare un prelato davanti alla fontana Rustica situata nei giardini e che facesse azionare improvvisamente gli schizzi del pavimento a mosaico per farlo "abbaggnà ccome un purcino", come scrive in un sonetto Giuseppe Gioacchino Belli? O, ancora, che i Savoia avevano trasformato il solenne Salone dei Corazzieri prima in una pista di pattinaggio e poi in un campo da tennis coperto, visto che durante alcuni lavori di restauro è stata appunto trovata una pallina?

Sono solo alcune delle curiosità che nasconde il palazzo del Quirinale e che da oggi si potranno scoprire attraverso la visita virtuale, che nel pomeriggio verrà presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà così possibile visitare la "Casa degli italiani", come l'ha più volte definita il Capo dello Stato, non soltanto di persona, ma anche dalle case di tutti gli italiani.

Questo grazie ad un progetto, il primo al mondo che riguarda un palazzo sede della Presidenza della Repubblica, realizzato in collaborazione con Google Art and Culture, dopo mesi di lavoro e grazie al contributo di tutti i settori del Quirinale.