Libri: il nuovo romanzo di Michel Houellebecq si intitola 'Annientare'**

17 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Il nuovo romanzo dello scrittore Michel Houellebecq sarà l'evento letterario dell'inverno 2022, e non solo in Francia. Dopo aver annunciato all'inizio dello scorso novembre l'uscita del libro il 7 gennaio e il solo numero di pagine (736), la casa editrice parigina Flammarion ha anticipato oggi - venerdì 17 dicembre - il titolo del suo ottavo lavoro: "Anéantir", che nell'edizione italiana pubblicata in contemporanea da La nave di Teseo sarà "Annientare".

Contemporaneamente è stata svelata anche la copertina; nell'edizione francese è semplicemente bianca con il solo titolo del romanzo, mentre nell'edizione italiana è colorata - con sfumature che vanno dall'arancione al viola - e con il disegno di una donna vista di spalle.

La presenza femminile sulla copertina è illustrata da Elisabetta Sgarbi, editrice di La nave di Teseo, che fornisce anche qualche indiscrezione sulla trama: "E' un romanzo fluviale, una architettura narrativa con personaggi indimenticabili, forse il romanzo più potente di Michel Houellebecq. Tra tutti i personaggi, c'è una donna, Prudence, immaginata nella copertina della edizione italiana, fonte di luce e ultima resistenza, nella vita del protagonista maschile, Paul". L'uscita in Italia di "Annientare" (traduzione di Milena Zemira Ciccimarra, pagine 752, 23 euro) sarà accompagnata in libreria anche dalla nuova edizione di "Serotonina", il precedente romanzo di Houellebecq apparso nel 2019.

Come per il suo precedente romanzo, Michel Houellebecq ha deciso di non rilasciare interviste alla stampa per l'uscita di "Annientare". In Francia il nuovo libro sarà pubblicato in un'edizione cartonata accompagnata da un segnalibro colorato.