Tv: Contri, 'da Berlinguer trappola infame, mi sono pentito e non ci tornerò mai più'' (2)

(Adnkronos) - Bianca Berlinguer "si è comportata veramente male -affonda Contri- Anche la battuta in cui ha sottolineato che stavo uscendo dalla parte sbagliata, come se fossi un vecchio rinc..., era veramente fuori luogo. Se questo è il giornalismo siamo ridotti molto male". Secondo l'esperto di comunicazione, nei talk show oggi "non ci si può illudere che passino tracce di verità, perché i conduttori conducono come pare a loro, ti mettono cinque contro uno, ti fanno parlare un po' per sollecitare il dibattito e poi ti devono trafiggere a morte".

Dell'episodio a 'Cartabianca' ha solo un'ammenda da fare: "Quando Caprarica ha cominciato a discettare di etica pubblica ponendo dei dubbi su chi dovesse o meno parlare in tv ammetto che mi sono davvero alterato, e mi sono permesso di fare quella battuta forse infelice sulle sue 'note spese' -dice Contri- Non la rifarei, ma davvero mi è saltata la mosca al naso, l'argomento per me molto delicato e mi sono alterato, ammetto che non avrei dovuto".

E rivela un retroscena: "Una volta uscito, dietro le quinte mi hanno implorato in ginocchio di rientrare. Ma non succederà mai più: noi che abbiamo idee alternative siamo diventati il cibo dei gladiatori che serve per alimentare il sangue dall'arena, grazie ma no". Non esporrà più le sue idee dunque? "Forse ci dobbiamo sottrarre e costruire un canale social a parte, un network indipendente - rivela all'Adnkronos - e poi cercare pian piano di portare lì tutti i nostri contatti. D'altro canto convincere la massa che è inebetita è difficile, si va solo ad offrirsi come carne da cannone".