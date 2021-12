Spazio, l'Italia inaugura Giornata Nazionale e lancia mega progetto europeo

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - L'Italia inaugura la prima Giornata Nazionale dello Spazio dando il via a quello che promette di essere il più grande progetto spaziale italiano ed europeo per l'Osservazione della Terra. Una costellazione made in Italy che sarà finanziata direttamente con il Pnrr, un fondo da 1,3 miliardi di euro divisi con il nuovo programma Vega. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega allo spazio, Vittorio Colao, nel corso della celebrazione all'Asi.

La costellazione - non c'è ancora un nome definito ma potrebbe essere individuato anche dai ragazzi delle scuole italiane - "per la sua dimensione è in questo momento il più grande progetto pensato in Europa" ha osservato Colao che oggi ha firmato nella sede dell'Asi una intesa con il Dg di Esa, Josef Aschbacher.

"Se faremo in fretta" a realizzare la costellazione, un progetto che comunque "ha tempi serrati", avremo anche "una leadership ed una posizione preminente nel suo sviluppo e in questo settore e con il Pnrr diventerà un grande progetto europeo e di sicuro italiano perché finanziato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza", diventerà "un pilastro italiano dell'Osservazione della Terra" ha rilevato Colao che presiede il Comint, il Comitato Interministeriale per le Politiche dello Spazio che ha deciso recentemente di affidare i fondi direttamente all'Esa.