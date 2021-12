Spazio: Italia inaugura Giornata Nazionale con mega progetto, 1,3 mld in Pnrr/Adnkronos (2)

16 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Proprio in Italia, a Frascati, l'Agenzia Spaziale Europea ha il suo centro Esrin per l'Osservazione della Terra che da gennaio prossimo sarà guidato dall'italiana Simonetta Cheli, subentrata ad Aschbacher dopo la nomina al vertice Esa. Insomma c'è già nel nostro Paese un 'cuore pulsante' europeo per l'Osservazione della Terra dallo spazio, anche su questo potrebbe puntare "l'impegno di Esa a basare in Italia gran parte delle risorse".

Colao ha spiegato che "la costellazione avrà scopi governativi e sarà utilizzata anche a sostegno alla Protezione Civile, per realizzare misure contro il dissesto idrogeologico, per la tutela delle coste e per contrastare incendi ma avrà anche applicazioni commerciali che dovranno essere sviluppate dalle industrie del settore", dal mercato privato.

"Credo che la collaborazione con Esa sia strategica" perché "questi progetti devono essere di ampio respiro. E' importante la collaborazione internazionale" ha rilevato ancora Colao sottolineando che "Esa sarà l'orchestratore e Asi darà un grande contributo in termini di persone", di risorse umane. Il ministro ha rilevato però che con questo progetto si aprirà anche una nuova strada per l'industria spaziale nazionale, permetterà "in Italia di far crescere competenze". E di avere "una industria ad alta tecnologia" è la visione delineata da Colao.