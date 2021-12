Smog: da domani a Milano scattano misure di primo livello

16 dicembre 2021 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Da domani, venerdì 17 dicembre, saranno attivate a Milano e provincia le misure temporanee di primo livello per il contenimento dello smog. Ieri è stato raggiunto il quarto giorno consecutivo di superamento dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm10, con una media provinciale di 77,4 microgrammi. Sono state considerate anche le previsioni meteo per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all'ulteriore accumulo di inquinanti. Lo comunica la Regione Lombardia.

Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro 4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30, oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti.

Per quanto riguarda le misure su riscaldamento e agricoltura, le limitazioni si applicano a tutti i comuni della provincia interessata dai superamenti continuativi e prevedono il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa, in presenza d'impianto di riscaldamento alternativo, con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle e il limite a 19 gradi delle temperature all'interno degli edifici, con tolleranza di 2 gradi. Relativamente alle limitazioni in agricoltura, è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato. Altri divieti sono relativi a tutte le combustioni all'aperto come quelle da residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio.