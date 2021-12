Selligent Awards 2021 onora i brand globali per l'innovazione nel digital marketing

16 dicembre 2021 a

I premi annuali hanno riconosciuto le campagne marketing omnichannel ragionate e dinamiche

BRUSSELS, Belgio e NASHVILLE, Tenn., Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent), la piattaforma cloud intelligente di marketing omnichannel e il brand CM Group hanno annunciato oggi i vincitori dei Selligent Awards 2021. I premi mettono in luce le campagne più creative, innovative e di maggior successo congegnate dai clienti e dai partner durante l'anno passato avvalendosi della piattaforma Selligent.

I candidati sono stati annunciati durante Reconnect 2021, l'annuale summit globale Selligent che celebra innovazione, trasformazione, collaborazione e connessione. Si sono tenuti sei eventi Reconnect multilingua in rappresentanza di 24 Paesi, creando esperienze digitali di grande ispirazione che hanno affrontato sfide marketing rilevanti e hanno aiutato i marketer ad eccellere nel raggiungere più clienti con un marketing innovativo. I vincitori dei Selligent Awards sono stati annunciati il 9 dicembre durante una celebrazione virtuale che ha onorato il duro lavoro che clienti e partner Selligent hanno realizzato l'anno passato. I brand vincenti hanno creato messaggi personalizzati unici, offerte di fedeltà creativa, contenuto dinamico indimenticabile con la tecnologia innovativa di Selligent, per creare esperienze significative mentre il customer journey si adattava in tempo reale.

“I Selligent Awards annuali ci danno l'opportunità di celebrare il lavoro incredibile dei nostri clienti e dei nostri partner. I nostri clienti necessitano di un marketing omnichannel sofisticato per muoversi alla velocità dei consumatori; ci dedichiamo a fornire le migliori soluzioni per questo sforzo. I premi sottolineano le campagne uniche e ragionate che i nostri clienti hanno creato utilizzando la' innovativa tecnologia Selligent. Ringraziamo tutti coloro che si sono candidati e congratuliamo tutti i vincitori”, ha affermato Ramses Bossuyt, Vicepresidente globale per il successo dei clienti in Selligent.

Il collegio dei giudici, che includeva una selezione globale di marketer, imprenditori e pensatori leader, ha scelto i vincitori in quattro categorie: Eccellenza nella categoria consumer-first, Eccellenza nella MarTech innovation, Eccellenza nel marketing omnichannel, e Migliore per le comunicazioni agili e inclusive. Il collegio indipendente era composto da: Torsten Schwarz - Digital innovation evangelist ​presso absolit Dr. Schwarz Consulting​, Rubén Bastón - Direttore ​Marketing4eCommerce​, Carole Lamarque ​ - CEO e Socio fondatore DUVAL UNION Innovative Marketing​, François Pichon - Marketing lead SEMEA Seismic​, Francesco Susca - CRM & Specialista di marketing automation presso Francesco Susca​, Sandra Cordero - CRM e Customer messaging consultant​, e Pete Durant - Brand & marketing director, Direttore contenuti e creativo, CSR & consulente sulla sostenibilità.

Tra i vincitori del 2021 in Italia vi sono stati Morellato ed e-One per Excellence nel marketing omnichannel e Tigotà ed eOne, vincitori nel Premio con voto del pubblico.

Su Selligent Marketing Cloud

Selligent, brand del gruppo CM, è una piattaforma di marketing automation avanzata, specializzata nel marketing omnichannel e nella personalizzazione della customer experience. La nostra tecnologia dinamica fornisce insight azionabili che consentono alle aziende di offrire messaggi personalizzati e di valore per i consumatori, con il risultato di esperienze coinvolgenti trasversali su tutti i canali. Con team in Europa e negli Stati Uniti e una rete globale di partner, la nostra mission è di rendere il marketing un'esperienza personalizzata. Oltre 700 brand in tutto il mondo nei settori retail, travel & hospitality, media, entertainment, editoria e servizi finanziari hanno scelto Selligent per fornire i propri programmi. Scopri di più su www.selligent.com o collegati con noi su Twitter, LinkedIn, e il nostro blog.

