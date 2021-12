Riforme: Di Maio, 'dopo pandemia avviare riflessione, modello Francia il più stabile'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il dibattito sulla forma di Stato non è una priorità in piena pandemia, dopo che sarà finita dovremo aprire una riflessione sulle riforme costituzionali da fare: io mi guardo intorno in Europa, nei 27 Stati membri, e se guardo quale è il paese che ha avuto più stabilità in questi anni è sicuramente la Francia, con un sistema semipresidenziale, su questo rifletteremo quando sarà finita la pandemia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'. "So benissimo - aggiunge - che come M5S si parla invece di sfiducia costruttiva, ma se ci guardiamo intorno in Europa è quel modello che garantisce più stabilità".