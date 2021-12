16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Facci capire Giuseppe Conte, voi non avete ancora deciso cosa pensate su tante cose tra cui la cannabis e l'eutanasia ma il referendum non è l'ideale per questi temi di cui si deve occupare il Parlamento in cui il primo gruppo siete voi che non avete ancora deciso?!". Così su Twitter Riccardo Magi, deputato e uno dei promotori del Referendum Cannabis.