Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''Sono stata criticata per aver detto che il reddito di cittadinanza è come il metadone. Ebbene, il reddito di cittadinanza è esattamente metadone di Stato... Non risolve la condizione di povertà ma la mantiene...''. Lo ha detto Giorgia Meloni all'Assemblea di Coldiretti.