Quirinale Tajani, 'Italia ha bisogno di capo Stato politico, stagione tecnici non è infinita'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non è vero che non c'è mai stato nella storia repubblicana un presidente della Repubblica che sia stato anche leader di un partito. Penso a Saragat che per decenni è stato il leader del partito socialdemocratico... Io credo che il Capo dello Stato debba essere un politico, perché anche la stagione dei tecnici non può durare all'infinito... Pretendo il rispetto della politica, poi le mele marce esistono, fa parte della vita...Sono troppi anni che non abbiamo un presidente della Repubblica eletto dal popolo, l'ultimo eletto da popolo è Berlusconi...''. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi all'Assemblea di Coldiretti.