Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulla proposta del tavolo per il Quirinale "ho avuto l'ok da tutti i segretari di partiti, una volta approvata la manovra di bilancio li inviterò di nuovo a Roma per discutere, bisogna prevenire, non voglio pensare a un gennaio di confusione, di trenta votazione". Così Matteo Salvini, arrivando a Coldiretti.