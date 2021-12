Quirinale: Meloni, 'presidente patriota non deve esistere solo a destra'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io ho indicato la ricerca di un territorio comune, io penso a un Presidente della Repubblica che difenda l'interesse italiano, il nostro interesse spesso è secondario, la nostra sovranità è sotto attacco". Così Giorgia Meloni, a margine dell'evento di Confagricoltura, torna sul 'presidente- patriota' evocato ad Atreju.

"Non ho detto una cosa particolarmente rivoluzionaria", aggiunge: "Quello che ho detto non vuol dire che un patriota esista solo nel campo della destra, magari anche da altre parti, facciano i nomi, non dei passati" come Pertini "ma dei presenti".