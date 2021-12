Quirinale: Conte, ‘mi batterò per elezione trasparente, e' arbitro regole gioco'

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic (Adnkronos) - Sull'elezione del Presidente della Repubblica “imposteremo il metodo e affronteremo anche il merito. Spero ci sia la Possibilità di affrontare in modo totalmente trasparente questo processo, mi batterò per questo. Non è che stiamo eleggendo un funzionario oscuro da inserire in qualche meandro” della Pa, “bensì l'arbitro delle regole del gioco. Farò di tutto insieme al M5S affinché sia eletto un Presidente di alto profilo morale e che ci renda orgogliosi di essere italiani”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, lasciando il Senato.