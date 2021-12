Olimpiadi: Malagò, 'Giochi Pechino vincenti con più medaglie di Pyeongchang'

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Una previsione su Pechino 2022? Quattro anni prima abbiamo vinto dieci medaglie, di cui tre d'oro. Speriamo che il numero migliore sia nella prima casella. Se vinciamo più di 10 medaglie e un oro in più, allora sarà una spedizione vincente. In Cina comunque ne vedremo delle belle. Vinceranno delle Nazioni che non hanno mai vinto delle medaglie. E' comunque incredibile che Goggia, Bassino e Brignone non abbiamo mai provato la pista”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nella conferenza al termine della Giunta, l'ultima dell'anno.