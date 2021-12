16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "A Pechino ci sarà un porto sicuro, una piccola Casa Italia a Pechino e una in quota per il rispetto degli elementi contrattuali con i nostri sponsor". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza post Giunta, in merito ai Giochi Invernali di Pechino 2022.