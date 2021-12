Nuoto: Razzetti, 'emozionato per la vittoria, campione del mondo suona bene'

16 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 16 dic. - (Adnkronos) - “Non so bene cosa dire, sinceramente non mi aspettavo né il tempo né di vincere ma adesso è bellissimo. Dopo l'europeo anche questo risultato. Sono emozionato, felice e devo ancora realizzarlo, lo farò domani. Campione però del mondo suona bene”. Queste le parole di Alberto Razzetti, ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria nei 200 farfalla ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi.