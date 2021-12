16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''Domani mattina pensate a me quando mettete lo zucchero nel caffè.... Vado a Palermo perchè ho un processo. Ora vi lascio, devo andare, ho un volo per Palermo se Landini non me lo blocca...''. Lo ha detto Matteo Salvini parlando a Coldiretti.