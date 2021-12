Lombardia: Consiglio regionale, 48 sedute nel 2021 e 27 leggi approvate (2)

16 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Nel 2021 è stato approvato lo stesso numero di leggi dello scorso anno (27): una produzione legislativa che si è accompagnata a numerose correzioni e migliorie apportate al quadro normativo esistente, attraverso leggi di semplificazione e revisione. In questo senso, va segnalato anche l'incremento del lavoro di controllo e valutazione, effettuato dall'apposito organismo consiliare istituito dallo Statuto con l'obiettivo di monitorare e verificare l'efficacia delle norme regionali e di renderle sempre più rispondenti alle necessità per cui sono state pensate e predisposte.

L'assemblea regionale, che si è riunita 48 volte (16 sedute in più rispetto al 2020), ha approvato 27 leggi, 12 proposte di atto amministrativo, 6 proposte di referendum e 22 proposte di nomina. L'attività di indirizzo conta 9 risoluzioni approvate, 77 mozioni e quasi 400 ordini del giorno. Le commissioni permanenti nel corso del 2021 si sono riunite 246 volte (219 le sedute dello scorso anno) e le commissioni speciali e d'inchiesta 74 volte, approvando oltre 200 provvedimenti.

In crescita si conferma il numero di audizioni e incontri, 262 nel corso di quest'anno (nel 2020 furono 218) per un numero di 1.086 soggetti auditi a fronte dei 742 dello scorso anno. Tutte le sedute di Commissione quest'anno si sono svolte sia con modalità in presenza che da remoto. Nel corso dell'anno l'Ufficio di Presidenza si è riunito 40 volte per produrre circa 340 deliberazioni. Tra le prerogative dell'Ufficio di Presidenza rientra anche la concessione patrocini con la finalità di dare un contributo alle comunità locali e valorizzare identità e storia della regione: nel 2021 i patrocini concessi sono stati 176.