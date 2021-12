Lavoro: Ricciardi (M5S), 'su salario minimo Pd rompa indugi'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Sul salario minimo chiediamo al Pd di rompere gli indugi, una volta per tutte, e andare oltre le dichiarazioni. La nostra proposta è depositata: lavoriamo nelle commissioni e portiamola in Aula. Non è un'urgenza eliminare contratti pagati 4 euro all'ora? Significa che se si lavora 8 ore al giorno, 6 giorni su 7, alla fine del mese non si arriva neanche a 800 euro". Così Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del M5S, in un'anteprima dell'intervista pubblicata sul nuovo numero di The Post Internazionale - Tpi.