Internet: Mattarella, 'algoritmi non possono influenzare la nostra vita'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non sono gli algoritmi a poter decidere la nostra esposizione alle informazioni, a influenzare le nostre preferenze, a incanalare le nostre scelte. La tecnologia è un formidabile strumento a disposizione dell'umanità. Non può accadere il contrario". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.

"I nuovi strumenti tecnologici, dalla pervasività dei social media al futuro dell'informatica quantistica, passando per il cruciale settore dell'intelligenza artificiale, stanno, ogni giorno, in maniera recondita, condizionando e modificando -ha sottolineato il Capo dello Stato- i comportamenti della nostra vita. I singoli Stati e i consessi internazionali faticano a cogliere e regolamentare fenomeni di questa portata, per renderli coerenti con gli obiettivi del bene comune propri a ciascuna comunità".

"Si è aperto un vuoto normativo che la comunità internazionale deve saper colmare al più presto, nel nome del diritto dei cittadini alla conoscenza e alla trasparenza. Le regole -ha concluso Mattarella- non possono essere dettate dalla tecnologia: è imperativo lavorare per applicazioni che abbiano ben chiaro che è la persona –con i suoi inalienabili diritti e le imprescindibili tutele di questi diritti – a essere il punto di riferimento centrale".