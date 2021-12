Innovazione: Federmanager sigla partnership con associazioni manager sistemi Ict

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. (Labitalia) - Federmanager ha sottoscritto un patto di collaborazione con le Associazioni di rappresentanza dei manager dei sistemi informativi (Aused, Cio Aica Forum, Cio Club Italia, Cionet Italia e Fidainform), per mettere a fattor comune conoscenze, servizi e capacità organizzative, con l'obiettivo di costituire una task force per coinvolgere esperienze e competenze maturate in ambiti strategici come l'innovazione digitale e approfondire tematiche di interesse comune a sostegno dello sviluppo sostenibile del Paese. L'accordo è stato siglato da Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager con i rappresentanti delle varie Associazioni professionali di information management.

"Questo accordo - ha dichiarato iCuzzilla - nasce proprio dalla volontà di estendere i rispettivi sistemi di relazioni con le istituzioni, gli organismi di rappresentanza professionale e tutti gli stakeholder, di confrontare le esperienze e di cogliere l'opportunità di fare interagire le diverse professionalità per lo scambio di conoscenze e competenze".

"Condividiamo il valore strategico delle competenze e della formazione quali strumenti per esaminare e valutare, con una visione manageriale, le problematiche connesse alla trasformazione digitale e alla gestione dei sistemi informativi delle imprese - aggiunge Cuzzilla - per cui, con questo spirito, ci proponiamo di elaborare proposte concrete da offrire alla valutazione delle istituzioni politiche e di Governo, su cui fondare il percorso verso l'innovazione e la modernizzazione della nostra società".

Un Comitato paritetico di gestione avrà il compito di guidare l'azione congiunta sostenuta da iniziative di formazione, studio e ricerca, nonché convegni e dibattiti.

Con l'accordo sottoscritto Federmanager, inoltre, metterà a disposizione i servizi riservati ai propri associati, in particolare, quelli relativi a soluzioni assicurative esclusive dirette alla copertura di rischi professionali e personali e a forme di assistenza sanitaria integrative.

"La diffusione della cultura manageriale quale elemento centrale e strategico per la competitività delle imprese italiane e, in particolare, di quelle che utilizzano l'Ict in un processo di transizione digitale che affronta sfide non solo tecnologiche e operative ma culturali e organizzative - hanno aggiunto i presidenti delle Associazioni Aused, Cio Aica Forum, Cio Club Italia, Cionet Italia e Fidainform - è l'obiettivo finale che ci proponiamo con questa partnership, tenendo conto dell'evoluzione degli scenari tecnologici che creano un effetto disruptive sui modelli di business tradizionali, rendendo indispensabile l'attivazione di percorsi di aggiornamento professionale e di certificazione delle competenze coerenti con le mutate esigenze del settore".