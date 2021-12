Incidenti: ciclista 70enne investito da auto, è gravissimo

16 dicembre 2021 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Poco prima delle 14 in via Andrea Appiani l'uomo è stato trovato dal mezzo mentre era alla guida della sua bicicletta. Il ciclista è stato rinvenuto in arresto cardio-circolatorio dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco con manovre di rianimazione in corso. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri.