Foxconn Interconnect Technology (FIT) e Hudson Sustainable Group investono in Wireless Power Leader, Powermat Technologies e formano una partnership strategica

16 dicembre 2021 a

a

a

La Partnership strategica con FIT supporterà la penetrazione di Powermat nei mercati industriali, IoT e della mobilità

TEL-AVIV, Israele, 16 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Powermat Technologies, Inc., leader globale nella tecnologia di alimentazione wireless avanzata, ha annunciato oggi un investimento significativo nell'ambito di un round di Serie B di 25 milioni di dollari, da parte di Foxconn Interconnect Technology ("FIT", Codice identificativo azioni SEHK: 6088), leader nello sviluppo di soluzioni di connettività globali, e Hudson Sustainable Group, azionista fondatore di Powermat.

L'innovativa tecnologia di alimentazione wireless di Powermat è un fattore fondamentale per il settore della mobilità smart, della robotica autonoma, dei droni industriali, dei dispositivi medici, delle telecomunicazioni e dell'Internet delle cose (IoT), in cui Powermat sta vivendo una crescita esponenziale. L'attuale round di finanziamento di Serie B, guidato da FIT e Hudson, servirà a finanziare la crescita e la penetrazione dell'azienda in segmenti chiave di clientela, tra cui automotive, micromobilità e robotica autonoma. La partnership strategica con FIT prevede anche la partnership di FIT e Powermat sulle strategie go-to-market per promuovere obiettivi condivisi da entrambe le aziende, come acquisire mercati nuovi ed emergenti per l'energia wireless.

"Questo investimento di FIT e Hudson Sustainable Group consentirà a Powermat Technologies di sfruttare l'enorme domanda di soluzioni di alimentazione wireless, di risolvere meglio le sfide future dei clienti e di guidare il ciclo evolutivo della tecnologia di alimentazione wireless nei settori autonomo e IoT", ha dichiarato Elad Dubzinski, CEO di Powermat Technologies. "Non vediamo l'ora di sviluppare il nostro rapporto con FIT in qualità di investitore strategico e partner, che consentirà a entrambe le aziende di consolidare le proprie posizioni di leader del mercato."

"L'accesso all'energia su base wireless è un elemento essenziale del nuovo ecosistema di mobilità, un'area di business che richiede maggiore attenzione da parte di FIT", ha dichiarato Thomas Fann, assistente speciale del Presidente di FIT. "Le aziende tecnologiche e OEM sono alla ricerca di soluzioni di alimentazione wireless affidabili, ad alte prestazioni e convenienti. Powermat offre soluzioni tecnologiche wireless agli OEM con un livello di servizio senza pari che garantisce il successo dell'implementazione dei loro progetti e tecnologie di riferimento. Consideriamo il nostro investimento in Powermat un altro passo in una partnership reciprocamente vantaggiosa che consentirà il successo futuro dell'attività di FIT e porterà a una maggiore penetrazione delle tecnologie rivoluzionarie di Powermat nei segmenti industriali più innovativi del mondo."

"Avendo lavorato con Powermat Technologies dal 2012, crediamo fortemente nel progresso dell'azienda e nella sua posizione come uno dei principali attori nel settore dell'alimentazione wireless", ha dichiarato Neil Auerbach, CEO e Managing Partner di Hudson Sustainable Group. "Oltre alla sua offerta tecnologica superiore e alla sua longevità nel settore, il team dirigenziale di Powermat ha dimostrato una notevole abilità nel guidare l'azienda verso i mercati emergenti ad alta crescita, dove vi è un'elevata domanda di soluzioni di ricarica e alimentazione wireless."

In qualità di prima azienda a offrire ai consumatori la tecnologia di ricarica wireless, Powermat sviluppa soluzioni avanzate per la tecnologia di alimentazione wireless certificata Qi e proprietaria per vari settori e casi d'uso basati sull'induzione magnetica, nota anche come carica induttiva. Attualmente, le soluzioni dell'azienda vengono utilizzate su oltre 800 milioni di smartphone, 40 milioni di accessori incorporati e 8 milioni di auto in tutto il mondo, in collaborazione con i principali partner high-tech e di mobilità, tra cui FIT, Flex, General Motors, Harman International, Kyocera, e Samsung.

Informazioni su Foxconn Interconnect Technology

Foxconn Interconnect Technology (FIT) è uno dei principali sviluppatori e produttori di soluzioni a livello globale che coltiva la connettività per un mondo migliore. Con capacità insuperabili in termini di sviluppo, ricerca, progettazione e design, produzione, catena di fornitura e pianificazione go-to-market per marchi di livello mondiale e prodotti a marchio privato di categorie B2C e B2B, FIT è all'avanguardia delle tendenze tecnologiche di tutto il mondo e offre esperienze utente accattivanti su larga scala. Con uffici e siti di produzione ubicati in Asia, nelle Americhe e in Europa, FIT è un leader globale nella produzione di componenti di interconnessione ad alta precisione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di FIT: fit-foxconn.com.

Informazioni su Hudson Sustainable Group

Hudson Sustainable Group si concentra sugli investimenti nel settore della sostenibilità a livello globale, con particolare attenzione all'energia rinnovabile, all'efficienza delle risorse e ad altri aspetti della tecnologia sostenibile. Fondata nel 2007, Hudson agisce sia come investitore principale che come gestore di investimenti, e ha effettuato fino ad oggi 20 investimenti in 26 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.hudsonsustainable.com.

Informazioni su Powermat Technologies

Powermat Technologies fornisce piattaforme di ricarica wireless avanzate certificate Qi e proprietarie per IoT, telecomunicazioni (5G), settore automobilistico, robotica, elettronica di consumo, dispositivi medici e applicazioni industriali. Le piattaforme di alimentazione wireless e il programma di licenze di proprietà intellettuale dell'azienda consentono alle aziende globali di integrare nei propri prodotti una tecnologia di alimentazione wireless avanzata, personalizzando le soluzioni per casi d'uso esclusivi. I leader mondiali del mercato, tra cui Foxconn Interconnect Technology, Flex, General Motors, Harman International, Kyocera e Samsung, stanno già sfruttando la tecnologia di Powermat, e le sue soluzioni si trovano in oltre 800 milioni di smartphone, 40 milioni di accessori incorporati e 8 milioni di auto in tutto il mondo.

Contatto per i media:

Annika Harper Antenna Group per Powermat [email protected]