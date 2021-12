Coway esporrà le sue innovazioni Smart Home per una vita più sana al CES 2022, dal vivo e in modalità virtuale

16 dicembre 2021 a

- Coway presenterà la propria vision per una vita migliore attraverso innovativi elettrodomestici ambientali al CES 2022 e attraverso un'esperienza virtuale online.

- La linea premium, la serie Cowaymega, con Airmega e Bidetmega, verrà presentata ai mercati nordamericano ed europeo.

SEOUL, Corea del Sud, 15 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", ha annunciato oggi che presenterà le sue ultime innovazioni nel settore degli elettrodomestici ambientali al CES 2022 di Las Vegas. Coway invita i partecipanti al CES 2022 alla Venetian Expo, stand n. 52509, a Las Vegas, oppure a visitare il suo sito virtuale "CES 2022 Coway Brand Site" per esplorare le innovazioni in tutta comodità da casa propria.

Organizzato dalla Consumer Technology Association, il CES è il salone annuale del settore tecnologico più influente al mondo, in cui gli espositori svelano al pubblico le loro ultime innovazioni.

Con il tema We innovate for your better life, Coway condivide la sua vision delle case del futuro e mostra come le tecnologie di nuova generazione possono rendere più comoda la nostra vita quotidiana. Per offrire uno sguardo sul futuro della tecnologia per la casa, Coway esporrà i suoi innovativi purificatori d'acqua, d'aria e prodotti per il sonno che migliorano la nostra vita.

L'esposizione sarà composta da quattro zone principali, 'Smart Sleep Solution,' 'Noble,' 'Icon,' e 'Airmega.' Ciascuna mostrerà come le tecnologie innovative di Coway ridefiniscono i materassi, i purificatori d'acqua, i purificatori d'aria e i bidet. La zona Airmega presenterà la gamma premium e pluripremiata dei purificatori d'aria Airmega disponibili in Europa, tra cui Airmega Mighty (AP-1512HH), Airmega 150 (AP-1019C) e Airmega Jet (AP-1220B).

Chi non sarà presente potrà visitare lo stand Coway per il CES tramite il sito del marchio 'CES 2022 Coway Brand Site'. La piattaforma digitale presenterà i prodotti esposti, contenuti Coway x BTS e fornirà accesso agli eventi che si svolgono dal vivo. Per la stampa, i partner commerciali e i visitatori, è disponibile anche la pre-registrazione per il tour dello stand e le riunioni.

DOVE: Venetian Expo stand n. 52509, e online sul CES 2022 Coway Brand Site KIT STAMPA: Kit stampa Coway

"È un onore portare a CES 2022 le nostre più recenti innovazioni nel campo della smart home, nate da 32 anni di esperienza nel campo dell'acqua, dell'aria e del design. Ci auguriamo che siano in grado di fornire un'idea del potenziale impatto delle soluzioni di vita Coway sulla nostra vita quotidiana nel futuro", ha dichiarato Rodney Ryu, Managing Director di Coway Europe B.V.

Da quando si è espansa a livello globale in Europa negli anni 2000, Coway ha introdotto i migliori purificatori d'aria del settore, capaci di rendere ancora più sani gli stili di vita delle abitazioni europee. Nel 2021, la società ha fondato la sua sede regionale 'Coway Europe B.V.' ad Amstelveen, nei Paesi Bassi, e ha lanciato la linea premium Airmega sul mercato europeo. Questa gamma include i prodotti esposti al CES, Airmega Jet (AP-1220B)*, Airmega Mighty (AP-1512HH)** e Airmega 150 (AP-1019C)**, riconosciuti a livello internazionale per le loro prestazioni avanzate e i loro design innovativi. Il prossimo passo di Coway Europe saranno i purificatori d'acqua sotto il lavandino (Under-the-Sink, UTS), ideali per l'ambiente europeo e dotati di una tecnologia di purificazione di altissimo livello.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://en.coway.com

* Airmega Jet (AP-1220B) con la rivoluzionaria tecnologia MegaJet™ classificata al primo posto dal prestigioso laboratorio svedese di test sui prodotti Testfakta**Airmega Mighty (AP-1512HH) con ionizzatore nominato nella selezione principale da Wirecutter del New York Times per 7 anni consecutivi***Airmega 150 (AP-1019C), realizzato per una manutenzione semplice, ha ricevuto il premio Excellence in design in tre premiazioni internazionali: iF Design Award, Good Design Award, e IDEA Award

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in materia di salute della casa, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1709157/Coway_Booth_at_CES_2022__Front.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg