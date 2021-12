Covid: Mazzeo, 'capisco preoccupazioni genitori ma vaccino è sicuro ed efficace'

16 dicembre 2021 a

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Completate il ciclo con la terza dose e proteggete i vostri figli. La somministrazione è sicura ed efficace". Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, intervistato a margine di una conferenza stampa al Centro Expo Ciampi a Firenze, lancia un nuovo appello alle cittadine e ai cittadini: “Lo ripeto da giorni. Il Covid continua a diffondersi ma i numeri parlano chiaro. I vaccini salvano vite. Gli ospedali reggono il carico e i positivi registrati anche oggi sono per lo più asintomatici. Serve uno sforzo ulteriore”.

Consapevole delle preoccupazioni dei genitori ora che è partita la somministrazione nella fascia 5-11 anni, Mazzeo auspica che tutti, a partire dai pediatri, “facciamo ancora uno sforzo ulteriore per offrire il massimo della chiarezza e delle informazioni in modo da spiegare, raccontare e far capire alle famiglie il valore della vaccinazione anche per i più piccoli”. “Abbiamo vaccinato la maggior parte dei toscani - ha concluso - Adesso dobbiamo proteggere 200mila bimbi”.