Covid: Giani, 'in Toscana 25.000 bambini già prenotati per vaccino'

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - Dei 215.000 bambini toscani nella fascia di età tra 5 e 11 anni "già 25.000 si sono prenotati per la vaccinazione anti Covid. Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisti all'hub vaccinale del Mandela Forum di Firenze, in occasione dell'avvio della campagna per la somministrazione del vaccino ai bambini.

"In Toscana - aggiunge Giani - abbiamo 3,1 milioni di vaccinati in prima dose. Dunque, per dire che sono tutti vaccinati mancano 560-570mila persone. I bambini che saranno potenzialmente vaccinabili da 5 a 11 anni rappresentano il 40% di ciò che manca per una copertura completa. Quindi è una sfida importantissima per la comunità".