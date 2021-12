Covid: Fornaro, 'condivido misure governo improntate a massima prudenza'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Condivido la posizione del governo improntata alla massima prudenza. Occorre continuare a tenere la barra dritta del principio di massima precauzione di fronte alla variante Omicron, su cui vi sono ancora dati e informazioni parziali". Lo ha detto all'Adnkronos il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, approvando la decisione del governo di sottoporre i cittadini europei che arrivano in Italia, a un isolamento di 5 giorni per i non vaccinati e a un tampone rapido ai vaccinati, misure sulle quali la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, ha sollevato delle perplessità e obiezioni.