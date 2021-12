16 dicembre 2021 a

Londra, 16 dic. - (Adnkronos) - La sfida di Premier League tra Leicester-Tottenham, inizialmente in programma per questa sera, sarà rinviata a causa dei numero casi di positività che stanno coinvolgendo le due squadre. Per il Tottenham si tratta del terzo rinvio consecutivo, dopo la sfida contro il Rennes in Europa League e quello dello scorso weekend in campionato contro il Brighton.