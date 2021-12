Calcio: De Santis, 'bene Ferrieri Caputi, spero che Aia dia maggiore spazio ad arbitri donna'

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - "Spero non rimanga un episodio isolato, mi auguro che in futuro Aia e Figc diano sempre maggiore spazio agli arbitri donna". L'ex arbitro Massimo De Santis commenta così all'Adnkronos la prova di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A. La 31enne livornese ha diretto il match di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella vinto 3-1 dai sardi. "Ha diretto bene, con personalità, io l'avevo già vista l'anno scorso dirigere una partita di Serie B -ricorda De Santis-. Ha capacità importanti, ora va testata in impegni ancora più probanti. Spero che il suo esempio e quello di Maria Marotta visto che anche lei ha già arbitrato in Serie B, spingano sempre più ragazze a intraprendere questa carriera. Dobbiamo colmare un gap pesante rispetto ad altre Nazioni dove le donne dirigono da tanti anni".