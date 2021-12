Calcio: Atalanta, contro la Roma maglia speciale di Natale a scopo benefico

16 dicembre 2021 a

Bergamo, 16 dic. - (Adnkronos) - Nerazzurra, tradizionale, ma con le strisce a sfumare nella skyline in ombra, di colore nero, nella parte bassa della maglia. L'Atalanta ha varato la dodicesima edizione del Christmas Match, che quest'anno coincide con l'anticipo di campionato di sabato 18 dicembre al Gewiss Stadium contro la Roma per la diciottesima giornata di serie A, presentando le divise che poi saranno messe all'asta con ricavato interamente devoluto all'Associazione Amici della Pediatria Onlus che dal 1990 opera all'interno dell'ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La maglia sara' disponibile in un'edizione limitata, nelle sole taglie per adulto e sarà in vendita da lunedì prossimo