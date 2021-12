Bonomi: 'Necessario piano straordinario economia del mare'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "E' necessario un piano straordinario per l'economia del mare per lo sviluppo di un settore strategico per l'economia e l'occupazione". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea in un videomessaggio all'assemblea di Confindustria Nautica. "E' un settore che è un fiore all'occhiello del Made in Italy -continua Bonomi- impegnato per la transizione energetica con aziende che hanno uno sguardo sul futuro".