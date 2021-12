Bce: cruciale flessibilità in acquisti, possibile ripresa interventi su bond Grecia

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. -(Adnkronos) - Per la Bce "la pandemia ha dimostrato che, in condizioni di stress, la flessibilità nella progettazione e nella conduzione degli acquisti" ha favorito la trasmissione della politica monetaria "e ha reso più efficaci gli sforzi per raggiungere" gli obiettivi fissati dal Consiglio direttivo: una flessibilità che - a parità di condizioni "rimarrà un elemento della politica monetaria". Lo comunica il Consiglio direttivo dell'Eurotower anticipando la possibilità di includere nelle scelte di reinvestimento dei titoli del programma Pepp anche titoli di Stato della Grecia, per evitare ripercussioni negative mentre l'economia greca "si sta ancora riprendendo dalle ricadute del pandemia". In ogni caso, si ricorda nel comunicato finale del Consiglio, "se necessario, potrebbero ripartire anche gli acquisti netti nell'ambito del PEPP per contrastare gli shock negativi legati alla pandemia".