Basket: Nba, una tripla di Reaves allo scadere regala la vittoria ai Lakers sui Mavericks

Dallas, 16 dic. - (Adnkronos) - Una tripla del rookie (non scelto al draft) Austin Reaves a meno di un secondo dalla fine dell'overtime regala la vittoria per 107-104 ai Los Angeles Lakers (16-13) sul campo dei Dallas Mavericks (14-14).

I Big Three dei Lakers provano a caricarsi sulle spalle la squadra con LeBron James che segna 24 punti, Russell Westbrook 23 il rientrante Anthony Davis che va a referto con la sesta doppia doppia stagionale da 20 punti e 12 rimbalzi. Il match però lo decide, come detto, il 23enne dell'Arkansas che, alla sirena finale, chiude con 15 punti e un letale 5/6 dalla lunga distanza.

Dallas affonda nonostante le provi tutte per non far pesare l'assenza dell'infortunato Luka Doncic, aggrappandosi a un Jalen Brunson da 25 punti e 9 assist, ai 23 e 12 rimbalzi di un Kristaps Porzingis che sta trovando sempre più continuità e i 20 in uscita dalla panchina di Tim Hardaway Jr. con 4/11 dall'arco.