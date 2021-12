Basket: Nba, Clippers ko 124-103 e ottava vittoria di fila per i Jazz

16 dicembre 2021 a

Salt Lake City, 16 dic. -(Adnkronos) - Donovan Mitchell segna 19 dei suoi 27 punti nel secondo tempo, Bojan Bogdanovic manda a bersaglio sei triple e Utah (20-7) batte i Los Angeles Clippers (16-13) 124-103 in quella che diventa l'ottava vittoria in fila dei Jazz. Jordan Clarkson ne aggiunge 21, mentre sono 20 con 17 rimbalzi per Rudy Gobert. Tante le assenze per la franchigia californiana (a partire da Paul George) che non vanno oltre i 24 punti con 10/20 al tiro e 8 rimbalzi di Marcus Morris, interrompendo una striscia di 4 successi.