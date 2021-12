Manovra: Bombardieri, 'sciopero non è una scampagnata, squadrismo da chi nega diritto'**

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "E' un mese che stiamo nelle piazze, che stavamo tra i lavoratori a sondare il loro malessere: pensavate che stavamo lì a fare una scampagnata?". Così il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco della manifestazione a Roma. "Hanno definito lo sciopero in mille modi, con attacchi e aggettivi al limite dello squadrismo. Lo squadrismo è anche di chi nega un diritto costituzionale in questo Paese. Non ci avete intimidito, anzi ci avete rafforzato", conclude.