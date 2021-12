Covid: albergatori Milano, 'a rischio turismo straniero, servono ristori'**

16 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - "Varare con così poco preavviso misure più stringenti di quelle in vigore nel resto d'Europa non dà agli operatori la possibilità di organizzarsi in tempo e non farà certo arrivare turisti last minute. Mi stupisce la leggerezza con cui si prendono queste decisioni senza prevedere contestualmente un aiuto a chi viene maggiormente colpito". Lo afferma Rocco Salamone, presidente dell'Atr, l'Associazione Turismo e Ricettività, l'associazione di categoria degli Albergatori della Città Metropolitana di Milano, contattato dall'Adnkronos, sulle nuove misure del governo per contenere il contagio di coronavirus. "Abbiamo ricevuto subito telefonate con richieste di chiarimenti e anche alcune cancellazioni. I turisti hanno sfogato su di noi tutta la loro rabbia e frustrazione per il cambio di regole. Noi stiamo offrendo la massima flessibilità per evitare gli annullamenti, ma molto dipende dalle proroghe di queste misure", continua.

Milano, ricorda Salamone, aveva avviato una campagna di promozione sui mercati esteri con l'iniziativa Fly to Milano. "Ora il primo danno economico è per la città che rischia di vedere vanificato questo sforzo. Per il turismo straniero stavamo vedendo una ripresa molto timida, ma ora ci preoccupa l'impatto che l'ordinanza avrà sulle prenotazioni future: i turisti non avranno fiducia a prenotare in una destinazione dove le regole possono cambiare senza preavviso e preferiranno andare dove ci sono procedure certe". Con il turismo straniero arrivato a rappresentare oltre il 50% degli arrivi pre-pandemia, "finché questa quota resterà a zero noi continueremo a perdere almeno metà del fatturato", ha spiegato il presidente dell'Atr.

"Chiediamo un passo indietro sulle regole e chiediamo la massima uniformità con le regole degli altri paesi Europei. Chiediamo che le regole sui viaggi siano comunicate con un preavviso di almeno due settimane: meno decisioni di pancia e più decisioni basate sui dati", continua. "Se nei prossimi giorni invece queste restrizioni saranno confermate, allora torneremo anche a chiedere ristori mirati per chi è stato penalizzato e la proroga della Cig: molti colleghi fanno fatica a stare aperti con le strutture semivuote".