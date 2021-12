15 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non andiamo da nessuna parte se non mettiamo mano al patto di stabilità, tema difficile. Il 2022 è l'anno della verità su questo tema". Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo.